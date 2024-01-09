С бывшего свердловского мэра взыскивают 20 млн

«Процессуальные истцы […] в интересах ПАО “Туринский хлебокомбинат” обратились с иском к Чепчугову Александру Геннадьевичу с требованием о взыскании убытков в размере 20,3 млн рублей. Одновременно заявили ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета […] совершать регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ответчику», — следует из материалов дела.
В принятии обеспечительных мер суд отказал, рассмотрение иска по сути назначено на 12 января. Согласно данным сервиса СБИС, директором предприятия является Ольга Леонтьева — по совместительству генеральный директор Режевского хлебокомбината. С ним у Туринского хлебокомбината был судебный спор из-за долгов, закончившийся мировым соглашением. По нему, Туринский хлебокомбинат отдал в качестве отступной производственное здание стоимостью 20 млн рублей. Чепчугов оспорил эту сделку. Якобы «Режхлеб» не согласовал ее с ним, как с основным акционером приобретаемого актива. В ноябре 2023 года суд требования Чепчугова удовлетворил и вернул ему здание.