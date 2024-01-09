Заместителей мэра Перми утвердили в должности

Фурман стала заместителем мэра по управлению планированием и финансами, Туров — по общественной безопасности города, а Трошков — по общественным связям Перми. Заместитель по социальной сфере Екатерина Мальцева пока осталась в статусе исполняющей обязанности, ее утверждение необходимо согласовать с краевым министерством территориальной безопасности. Заместители получили статус исполняющих обязанности в сентябре 2023 года.