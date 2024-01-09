Зарплата и аванс для контрактников стали обязательными в Беларуси

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Нормы для сотрудников, работающих по контракту, изменены в Беларуси с 1 января 2024 года, сообщает Министерство труда и соцзащиты.
«Внесены изменения в нормативные правовые акты по контрактам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.
Одно из новшеств в том, то всем сотрудникам-контрактникам заработную плату должны выплачивать не менее двух раз в месяц.
Вторая норма обязывает выплачивать контрактникам средний заработок не позднее двух рабочих дней со дня начала трудового отпуска, если отпуск не был запланирован.
Все работодатели должны привести контрактов с работниками в соответствие с новыми нормами.
Также в Беларуси заработала новая редакция Трудового кодекса. В соответствии с ней, в частности, расширяются возможности дистанционной работы. В таком режиме можно работать и временно, и постоянно. Например, можно комбинировать «удаленку» и работу в офисе. Комбинированная работа не может превышать шести месяцев в течение одного календарного года.
Кроме того, отпуск без сохранения зарплаты можно увеличить, но он не может быть больше трех месяцев в год. Также официально разрешено разделять трудовой отпуск на две и более части не только в тех случаях, когда это предусмотрено коллективным договором.
Меняются и нормы по выходным дням для многодетных родителей и тех, кто воспитывает ребенка-инвалида. Вместо дополнительных выходных они могут согласиться на ежедневное сокращение рабочего времени на один час.