Владимиру Путину доложили о строительстве очистных сооружений в Сочи и Геленджике

По словам госпожи Радионовой, Росприроднадзор сопровождает масштабный проект по строительству очистных сооружений, который готовит Правительство РФ. По итогам обследования водовыпусков в Сочи и по всему побережью, в Росприроднадзоре ждут большую реконструкцию.



Также ведомство сопровождает строительство очистных сооружений на побережье Геленджика. Светлана Радионова считает, что проект позволит освободить целую бухту. По прогнозам ведомства, в ближайшие четыре года там будет «совершенно другая картина».



Глава Росприроднадзора рассказала, что основным участником проекта в Геленджике является «Ростех». Ведомство проверяет проектную документацию, чтобы понять, что достигнутый эффект будет экологичным.



«У нас, знаете, как бывает: очистные есть, а очистки нет. У нас так не будет. Мы четко смотрим, чтобы были очистные, чтобы те стоки, которые туда сдавались, четко отвечали тем требованиям, которые будут на выходе», — отметила в разговоре с Владимиром Путиным глава Росприроднадзора.



Татьяна Ручкина.