Лукашенко: мир — важнейшая ценность, в Беларуси знают его цену

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир — важнейшая ценность, и в Беларуси знают его цену. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Беларускі спартыўны Алімп», передает корреспондент БЕЛТА.
«Для нас очевидно: мир — это важнейшая ценность. Для любого народа, особенно белорусского. Потому что мы знаем его цену», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил вклад БЕЛТА в сохранение исторической памяти и вручил спецпремию Он отметил, что проекты «Последние свидетели», «Геноцид без права на жизнь» — это дань памяти невинным жертвам и героям Великой Отечественной войны: «Сегодня мы благодарим авторский коллектив нашей прокуратуры, Белорусского телеграфного агентства, Национальной государственной телерадиокомпании, пропустивших через себя всю боль и страдания людей войны. Эти фильмы — хроника страшных преступлений, которые мы не позволим забыть себе и тем, кто несет за них историческую ответственность».
«Наша память — гарантия мира в будущем. Забудем дорогу к храмам и памятникам той войны — ждите войны. С чувством гордости и уверенности в своем завтра мы смотрим на преемников поколения победителей — патриотов, надевших погоны», — подчеркнул Александр Лукашенко.