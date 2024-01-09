Лукашенко: мир — важнейшая ценность, в Беларуси знают его цену

Лукашенко отметил вклад БЕЛТА в сохранение исторической памяти и вручил спецпремию Он отметил, что проекты «Последние свидетели», «Геноцид без права на жизнь» — это дань памяти невинным жертвам и героям Великой Отечественной войны: «Сегодня мы благодарим авторский коллектив нашей прокуратуры, Белорусского телеграфного агентства, Национальной государственной телерадиокомпании, пропустивших через себя всю боль и страдания людей войны. Эти фильмы — хроника страшных преступлений, которые мы не позволим забыть себе и тем, кто несет за них историческую ответственность».