Министра финансов Австрии лишили прав из-за превышения скорости

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии и ДПС задержали депутата Госдумы Олега Савченко. По данным Telegram-канала Shot, силовики заявили, что Mercedes депутата находится в розыске по уголовному делу. Предварительно, дубликатом номеров машины Савченко могли воспользоваться преступники, поэтому они и попали в базу розыска.