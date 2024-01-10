Губернатор Травников обеспокоен ростом ДТП на трассах в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выслушал отчет о работе чрезвычайных служб в период январских каникул. Глава региона обеспокоен ростом ДТП на дорогах области.
Во вторник, 9 января, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области губернатор выслушал отчет о работе чрезвычайных служб.
По словам главы региона, в Новосибирской области 2024 год начался спокойно и без серьезных ЧП и аварий. Оперативные службы отрабатывали поступающие слажено и вовремя.
Однако Травников обеспокоен ростом числа ДТП на дорогах региона. Так, с начала года в Новосибирской области произошло 41 ДТП, в которых 60 человек пострадали и 15 погибли.
«Преимущественно, это результат лобовых столкновений из-за выезда на встречную полосу при обгоне. Призываю всех участников дорожного движения соблюдать осторожность, особенно в период непростых метеоусловий», — отметил глава региона.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что депутат Сергиенко погиб в ДТП с четырьмя жертвами под Новосибирском.