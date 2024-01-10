Иванец назвал причины введения минимального балла для целевиков

По его словам, начиная с этого года поступить без экзаменов в высшие учебные заведения на востребованные экономикой специальности (сельскохозяйственные, инженерные, педагогические и так далее) смогут медалисты школ и обладатели красных дипломов колледжей. Кроме того, в региональные вузы отличники смогут поступить на безэкзаменационной основе практически на все специальности.