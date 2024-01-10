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Иванец назвал причины введения минимального балла для целевиков

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Некоторые выпускники белорусских школ получат льготы при поступлении в вузы в 2024 и 2025 годах, сообщил министр образования Андрей Иванец.
Источник: Sputnik.by

По его словам, начиная с этого года поступить без экзаменов в высшие учебные заведения на востребованные экономикой специальности (сельскохозяйственные, инженерные, педагогические и так далее) смогут медалисты школ и обладатели красных дипломов колледжей. Кроме того, в региональные вузы отличники смогут поступить на безэкзаменационной основе практически на все специальности.

«Профильные» ученики

Иванец напомнил, что поступать в университеты с определенными льготами с 2023 года могут выпускники некоторых профильных классов — педагогических, аграрных, спортивно-педагогических и военно-патриотических.

«В настоящее время определять перечень профильных классов, выпускники которых будут иметь льготы при поступлении в наши университеты, уполномочено правительство. В самое ближайшее время данный перечень будет утвержден, но по сравнению с прошлым годом они никаких изменений не претерпит», — сказал министр в интервью «Беларусь 1».

Он добавил, что в прошлом году в республике впервые заработали инженерные классы. С 2025 году выпускники этих классов смогут также без экзаменов поступать в вузы на профильные специальности. Главное требование — высокая успеваемость.

«Средний балл аттестата (должен быть) не ниже 8 и оценки по профильным предметам — не ниже 9 баллов. Они (абитуриенты) смогут поступать по собеседованию без экзаменов», — уточнил глава Минобразования.

Балльный порог для целевиков

Он также пояснил, почему вводится минимальный балл, который должны иметь абитуриенты-целевики при поступлении в вузы в 2024 году.

По его словам, несмотря на новшество, количество целевиков не уменьшится.

«Вопрос лишь касается того, насколько крепкие, подготовленные ребята приходят на целевую форму подготовки. Именно поэтому в этом году мы вводим нижний порог. Уверен, что, несмотря на это, количество целевиков только увеличится в этом году», — считает Иванец.

Напомним, ограничений по минимальному баллу аттестата не будет у целевиков, которые планируют поступать на востребованные экономикой специальности.

образование