Иванец назвал причины введения минимального балла для целевиков

По его словам, начиная с этого года поступить без экзаменов в высшие учебные заведения на востребованные экономикой специальности (сельскохозяйственные, инженерные, педагогические и так далее) смогут медалисты школ и обладатели красных дипломов колледжей. Кроме того, в региональные вузы отличники смогут поступить на безэкзаменационной основе практически на все специальности.
«Профильные» ученики
Иванец напомнил, что поступать в университеты с определенными льготами с 2023 года могут выпускники некоторых профильных классов — педагогических, аграрных, спортивно-педагогических и военно-патриотических.
«В настоящее время определять перечень профильных классов, выпускники которых будут иметь льготы при поступлении в наши университеты, уполномочено правительство. В самое ближайшее время данный перечень будет утвержден, но по сравнению с прошлым годом они никаких изменений не претерпит», — сказал министр в интервью «Беларусь 1».
Он добавил, что в прошлом году в республике впервые заработали инженерные классы. С 2025 году выпускники этих классов смогут также без экзаменов поступать в вузы на профильные специальности. Главное требование — высокая успеваемость.
«Средний балл аттестата (должен быть) не ниже 8 и оценки по профильным предметам — не ниже 9 баллов. Они (абитуриенты) смогут поступать по собеседованию без экзаменов», — уточнил глава Минобразования.
Балльный порог для целевиков
Он также пояснил, почему вводится минимальный балл, который должны иметь абитуриенты-целевики при поступлении в вузы в 2024 году.
По его словам, несмотря на новшество, количество целевиков не уменьшится.
«Вопрос лишь касается того, насколько крепкие, подготовленные ребята приходят на целевую форму подготовки. Именно поэтому в этом году мы вводим нижний порог. Уверен, что, несмотря на это, количество целевиков только увеличится в этом году», — считает Иванец.
Напомним, ограничений по минимальному баллу аттестата не будет у целевиков, которые планируют поступать на востребованные экономикой специальности.