Воронежцам объяснили, как узнать обо всех назначенных им выплатах

Жители Воронежской области могут получить информацию о назначенных мерах социальной поддержки в виде единой выписки. Ее можно оформить на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ в среду, 10 января. Выписка будет содержать следующие сведения:
- назначенные федеральные и региональные меры социальной поддержки: пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты;
- срок их назначения;
- периодичность выплат: ежемесячно или единовременно;
- размер каждой выплаты.
Запросить выписку о назначенных мерах соцподдержки можно за любой период начиная с 1 января 2018 года. Выписка появится в личном кабинете в категории документов о льготах и выплатах. Сведения из документа могут быть полезными для самостоятельного расчета среднедушевого дохода, а также для проверки ранее начисленных социальных выплат и мер социальной поддержки.
Ранее стало известно, что в Воронежской области увеличился размер единого пособия для родителей с детьми в возрасте до 17 лет, а также размер выплаты для беременных, вставших на учет в ранние сроки. Сумма пособий повышается в связи с увеличением прожиточного минимума.