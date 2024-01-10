Воронежцам объяснили, как узнать обо всех назначенных им выплатах

Запросить выписку о назначенных мерах соцподдержки можно за любой период начиная с 1 января 2018 года. Выписка появится в личном кабинете в категории документов о льготах и выплатах. Сведения из документа могут быть полезными для самостоятельного расчета среднедушевого дохода, а также для проверки ранее начисленных социальных выплат и мер социальной поддержки.