Аким обратился к жителям нового города Алатау

Он отметил, что образование нового города даст большой толчок развитию района и области.
«В Жетыгенский сельский округ входят села Жетыген, Жана-арна, Куйган и Енбек. Согласно указу президента, все четыре села станут частью города Алатау». Нурлан Абилев.
Общая площадь города составит 89 тысяч гектаров.
Нурлан Абилев заверил жителей, что никаких сложностей это не представит. Все те услуги, которые предоставлялись исполнительными органами, будут осуществляться в том же порядке.
«Никаких проблем в связи с переименованием не будет. Все проекты будут реализовываться планомерно», — сказал аким Жетыгенского сельского округа.
По его словам, в Алатау будут осуществлять свою деятельность многие финансовые институты, будет развиваться жилищный фонд, планируется строительство объектов образования, здравоохранения, будет проведена большая работа по строительству новых производств и созданию рабочих мест.
«Маятниковый метод, который у нас существует, когда утром часть жителей уезжает в Алматы, а вечером возвращается обратно, будет решен», — добавил он.