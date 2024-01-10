Антон Иванов сменил Батраза Алдатова на посту главы Арбитражного суда Иркутской области

АЛДАТОВ Батраз Константинович — работал в системе арбитражных судов с 1999 года. На пост председателя Арбитражного суда Иркутской области первый раз был назначен указом президента РФ от 21 октября 2013 года. Затем в ноябре 2019 года глава государства продлил его полномочия на новый шестилетний срок.