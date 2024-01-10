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Антон Иванов сменил Батраза Алдатова на посту главы Арбитражного суда Иркутской области

С 2018 года Иванов занимал пост заместителя председателя Арбитражного суда Амурской области.
Источник: Арбитражный суд Иркутской области

Батраз Алдатов покинул спустя 10 лет пост председателя Арбитражного суда Иркутской области. На его место указом президента России назначен заместитель председателя Арбитражного суда Приамурья Антон Иванов. Указ о назначении подписан 4 января, передает ИА IrkutskMedia.

СПРАВКА:

ИВАНОВ Антон Николаевич — с 2009 года работал в системе Арбитражного суда Амурской области судьей. В 2018 году занял пост заместителя председателя Арбитражного суда в Приамурье.

АЛДАТОВ Батраз Константинович — работал в системе арбитражных судов с 1999 года. На пост председателя Арбитражного суда Иркутской области первый раз был назначен указом президента РФ от 21 октября 2013 года. Затем в ноябре 2019 года глава государства продлил его полномочия на новый шестилетний срок.