Путин осмотрел чукотские помидоры и огурцы

Журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал видео, на которых господину Путину показали чукотские помидоры, огурцы и базилик.
Хозяйка тепличного комплекса Наталья Макатрова, которая провела Владимиру Путину экскурсию, похвасталась, что выращенные в комплексе помидоры лучше привозных. Она уточнила, что помидоры «получились первый раз».
Выращенные в теплице овощи, по словам Макатровой, стоят дешевле. «Наш огурец стоит в магазине 500 ₽, помидор — 650 ₽, наш. А привозной — за 1 тыс. руб., 1,1 тыс. руб., 1,2 тыс. руб.», — уточнила она.
Агентство «РИА Новости» пишет, что в год на тепличной станции выращивают 79 тонн продуктов — около 20% от покупаемых в Анадыре овощей. В сам комплекс инвестировано 320,8 млн руб. Теплицы занимают 0,24 га.
Ранее Владимир Путин прибыл на Чукотку с рабочим визитом. В предыдущий раз он посещал регион в 2008 году, когда занимал должность председателя правительства России.