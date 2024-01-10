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Узбекистан возбудил уголовное дело против кыргызского депутата Эмиля Жамгырчиева. Он тайно приезжал к Салимбаю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане против депутата парламента Кыргызстана Эмиля Жамгырчиева возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы и мошенничество. Он тайно приезжал к Салиму Абдувалиеву, а также обманул его помощника, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Об этом сегодня, 10 января, сообщили на заседании кыргызского парламента. Накануне Жамгырчиев сбежал из здания Жогорку Кенеша. Радио «Азаттык» сообщает, что депутат выпрыгнул в окно на втором этаже после вынесения депутатской комиссией решения о привлечении его к ответственности. Следователи прокуратуры Кыргызстана должны были вручить ему повестку.

Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что депутат тайно встречался с Салимом Абдувалиевым, известным как Салимбай, чтобы получить его поддержку. Это случилось в декабре 2022 года.

По словам главы ГКНБ, кыргызские силовики встретились с Абдувалиевым, и тот подтвердил факт встречи с Жамгырчиевым.

«Он просил помочь навести порядок среди чиновников Кыргызстана. Салимбай ответил, что его авторитет не распространяется на Кыргызстан. Потом выяснилось, что Жамгырчиев также “кинул” помощника Абдувалиева. В своих показаниях тот говорит, что Жамгырчиев несколько дней жил в его гостинице, но сбежал, не заплатив. Поэтому Узбекистан возбудил против него уголовное дело по двум статьям — за мошенничество и незаконное пересечение госграницы», — рассказал Ташиев.

Эмиль Жамгырчиев был объявлен в розыск. Правоохранители провели обыск в номере отеля, где временно он останавливался. Здесь обнаружили фальшивое удостоверение.

Напомним, что Салим Абдувалиев в начале декабря прошлого года был задержан за хранение оружия.