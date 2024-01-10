Узбекистан возбудил уголовное дело против кыргызского депутата Эмиля Жамгырчиева. Он тайно приезжал к Салимбаю

«Он просил помочь навести порядок среди чиновников Кыргызстана. Салимбай ответил, что его авторитет не распространяется на Кыргызстан. Потом выяснилось, что Жамгырчиев также “кинул” помощника Абдувалиева. В своих показаниях тот говорит, что Жамгырчиев несколько дней жил в его гостинице, но сбежал, не заплатив. Поэтому Узбекистан возбудил против него уголовное дело по двум статьям — за мошенничество и незаконное пересечение госграницы», — рассказал Ташиев.