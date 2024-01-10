Узбекистан возбудил уголовное дело против кыргызского депутата Эмиля Жамгырчиева. Он тайно приезжал к Салимбаю

Об этом сегодня, 10 января, сообщили на заседании кыргызского парламента. Накануне Жамгырчиев сбежал из здания Жогорку Кенеша. Радио «Азаттык» сообщает, что депутат выпрыгнул в окно на втором этаже после вынесения депутатской комиссией решения о привлечении его к ответственности. Следователи прокуратуры Кыргызстана должны были вручить ему повестку.
Глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что депутат тайно встречался с Салимом Абдувалиевым, известным как Салимбай, чтобы получить его поддержку. Это случилось в декабре 2022 года.
По словам главы ГКНБ, кыргызские силовики встретились с Абдувалиевым, и тот подтвердил факт встречи с Жамгырчиевым.
«Он просил помочь навести порядок среди чиновников Кыргызстана. Салимбай ответил, что его авторитет не распространяется на Кыргызстан. Потом выяснилось, что Жамгырчиев также “кинул” помощника Абдувалиева. В своих показаниях тот говорит, что Жамгырчиев несколько дней жил в его гостинице, но сбежал, не заплатив. Поэтому Узбекистан возбудил против него уголовное дело по двум статьям — за мошенничество и незаконное пересечение госграницы», — рассказал Ташиев.
Эмиль Жамгырчиев был объявлен в розыск. Правоохранители провели обыск в номере отеля, где временно он останавливался. Здесь обнаружили фальшивое удостоверение.
Напомним, что Салим Абдувалиев в начале декабря прошлого года был задержан за хранение оружия.