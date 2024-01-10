Текслер поручил докупить снегоуборочную технику и создать дополнительный снежный полигон в Челябинске

«Понятно, что уже довольно давно за такой короткий промежуток времени не выпадало столько снега. Старожилы не могут вспомнить таких снегопадов. Тем не менее, если бы на улицы сразу выходила тяжелая техника и обеспечивала качественную уборку и проезд, мы не получили такого количества проблем, с которыми столкнулись, а это не только проезд автомобилей, но и бесперебойная работа общественного транспорта, мусоровозов и других служб», — отметил глава региона.