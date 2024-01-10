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В Омске в воскресенье пройдут довыборы в горсовет

В воскресенье, 14 декабря, в Омске пройдут довыборы в городской Совет по одномандатному избирательному округу № 34.
Источник: МК.RU Омск

Как сообщили в пресс-службе избиркома Омской области, дополнительные выборы затронут часть Ленинского округа. Принять участие в голосовании смогут около двадцати с половиной тысяч омичей. Им предстоит выбирать из шести зарегистрированных кандидатов:

Атаманиченко Кирилл Игоревич, выдвинут Политической партией ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;

На этих выборах впервые на избирательных участках Ленинского округа будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБы.

«Это значительно ускорит процесс подсчета голосов избирателей и подведение итогов выборов», — пояснила председатель территориальной избирательной комиссии по Ленинскому округу Лариса Тюшкевич.

Проголосовать можно будет с восьми утра и до восьми вечера.

Напомним, что довыборы проводятся в связи со смертью в прошлом году зампредседателя горсовета Виталия Путинцева.