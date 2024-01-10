В Омске в воскресенье пройдут довыборы в горсовет

Как сообщили в пресс-службе избиркома Омской области, дополнительные выборы затронут часть Ленинского округа. Принять участие в голосовании смогут около двадцати с половиной тысяч омичей. Им предстоит выбирать из шести зарегистрированных кандидатов:
Атаманиченко Кирилл Игоревич, выдвинут Политической партией ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;
На этих выборах впервые на избирательных участках Ленинского округа будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБы.
«Это значительно ускорит процесс подсчета голосов избирателей и подведение итогов выборов», — пояснила председатель территориальной избирательной комиссии по Ленинскому округу Лариса Тюшкевич.
Проголосовать можно будет с восьми утра и до восьми вечера.
Напомним, что довыборы проводятся в связи со смертью в прошлом году зампредседателя горсовета Виталия Путинцева.