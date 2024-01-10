Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО

«Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба», — рассказали в мэрии.