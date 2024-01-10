Президент Молдовы распродает имущество: В 2023 году Санду продала машину и опустошила свои банковские счета

В 2023 году Санду продала машину и вполовину опустошила свои банковские счета.
Это следует из поданной президенткой декларации о доходах и имуществе.
Так, в 2023 году Санду продала машину марки Toyota, которой владела с 2012 года. Покупатель заплатил за авто 8000 евро.
Банковские счета президентки практически опустошены. На одном осталось 300 долларов, на другом — чуть более 6 тысяч леев.
По части жилья изменений нет. Санду задекларировала ту же квартиру площадью 74,5 квадратных метров и стоимостью более 440 тысяч леев.
А вот командировочные выросли по сравнению с 2022 годом: в 2023 Санду получила 95.289 леев, а годом ранее — 62.908 леев.
Ежемесячная зарплата Санду в 2023 году выросла. Так, если в 2022 году она получила в качестве зарплаты 258.709,28 леев, то в 2023 — 263.407,55 леев, пишет realitatea.md.