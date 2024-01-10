Песков посоветовал производителям снегоболотохода «Хищник» довести машину до ума

«Ну, вы знаете, если честно, то не очень», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как ощущения от такой поездки по зимнику. «Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — заметил представитель Кремля.
«Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо все-таки как-то до ума доводить, а они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают», — заметил он, подчеркнув, что отсутствие конкуренции тоже является проблемой, с которой нужно бороться.
«Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились, а они не шевелятся, судя по всему», — сказал Песков и с улыбкой добавил, что «вот так вот обрушился с критикой».
Российский лидер Владимир Путин, который приехал на Чукотку впервые, тоже опробовал этот вид транспорта. Но его впечатления Пескову известны не были. Он признался, что не знает, критиковал ли машину Путин. «Это я не знаю, его ощущения я не знаю», — сказал пресс-секретарь президента.