Песков посоветовал производителям снегоболотохода «Хищник» довести машину до ума

«Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо все-таки как-то до ума доводить, а они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают», — заметил он, подчеркнув, что отсутствие конкуренции тоже является проблемой, с которой нужно бороться.