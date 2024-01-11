Заседание суда по делу экс-главы минздрава пройдет в Иркутске 26 января

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе суда, ранее избранную экс-чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста суд оставил без изменения на срок в 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд. Материалы передали 27 декабря прошлого года.
Напомним, экс-министра здравоохранения Иркутской области обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, приобретенных при совершении преступления, в особо крупном размере, халатности и превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям.