Житель Приангарья отправился добровольцем на СВО и встретил отца, которого не видел 12 лет

Андрей и Иван попали в разные полки. Первый раз мужчины встретились на СВО спустя пару месяцев. А через некоторое время Андрей увиделся с отцом. Получил увольнительную и приехал в гости к папе. Когда выдается свободная минутка, то Андрей навещает отца и помогает ему по хозяйству. Правда, такие моменты случаются нечасто.