Житель Приангарья отправился добровольцем на СВО и встретил отца, которого не видел 12 лет

40-летний житель Киренска Иркутской области принял решение стать добровольцем и отправиться в зону спецоперации вслед за своим сыном. Благодаря этому мужчине удалось встретиться с отцом, которого он не видел несколько лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В Киренске Андрей встретил Татьяну. Около года они жили вместе, а потом сыграли свадьбу. Женщина одна воспитывала 17-летнего сына и 6-летнюю дочку. Андрей быстро нашел с ними общий язык и стал настоящим папой, передает «КП»-Иркутск".
Осенью 2022 года сын Татьяны получил повестку после объявления о частичной мобилизации, а в декабре в зону СВО добровольцем отправился Андрей.
«У Андрея и Вани — особая связь. Муж действительно считает его своим сыном. Кроме того, переживал за близких», — рассказала Татьяна.
Андрей и Иван попали в разные полки. Первый раз мужчины встретились на СВО спустя пару месяцев. А через некоторое время Андрей увиделся с отцом. Получил увольнительную и приехал в гости к папе. Когда выдается свободная минутка, то Андрей навещает отца и помогает ему по хозяйству. Правда, такие моменты случаются нечасто.
Родные очень ждут возвращения мужчин домой. В планах — отправиться в путешествие по России.