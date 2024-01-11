Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Житель Приангарья отправился добровольцем на СВО и встретил отца, которого не видел 12 лет

Сам мужчина решил принять участие в спецоперации вслед за своим сыном.
Источник: IrkutskMedia.ru

40-летний житель Киренска Иркутской области принял решение стать добровольцем и отправиться в зону спецоперации вслед за своим сыном. Благодаря этому мужчине удалось встретиться с отцом, которого он не видел несколько лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2007 году мужчина вместе с женой и дочкой переехали в Иркутскую область из Луганска. Однако через шесть лет пара рассталась. Родители и сестра остались в Донбассе. Но мужчина не захотел возвращаться домой, так сильно влюбился в Сибирь.

В Киренске Андрей встретил Татьяну. Около года они жили вместе, а потом сыграли свадьбу. Женщина одна воспитывала 17-летнего сына и 6-летнюю дочку. Андрей быстро нашел с ними общий язык и стал настоящим папой, передает «КП»-Иркутск".

Осенью 2022 года сын Татьяны получил повестку после объявления о частичной мобилизации, а в декабре в зону СВО добровольцем отправился Андрей.

«У Андрея и Вани — особая связь. Муж действительно считает его своим сыном. Кроме того, переживал за близких», — рассказала Татьяна.

Андрей и Иван попали в разные полки. Первый раз мужчины встретились на СВО спустя пару месяцев. А через некоторое время Андрей увиделся с отцом. Получил увольнительную и приехал в гости к папе. Когда выдается свободная минутка, то Андрей навещает отца и помогает ему по хозяйству. Правда, такие моменты случаются нечасто.

Родные очень ждут возвращения мужчин домой. В планах — отправиться в путешествие по России.