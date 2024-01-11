Такое решение приняли накануне местные депутаты на внеочередном заседании совета, говорится в сообщении пресс-службы администрации в соцсети «ВКонтакте». Также назначен конкурс на замещение должности.
Предыдущий глава администрации Евгений Волков, занявший эту должность в 2022 году, в начале декабря прошлого года досрочно сложил свои полномочия. Обязанности руководителя администрации после этого исполняла первый замглавы Лилия Шайхутдинова.
Рита Самигуллина родилась в Федоровском районе Башкирии. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «биолог, преподаватель биологии и химии» и Башкирскую академию государственной службы при президенте РБ. Работала преподавателем биологии в гимназии № 9 в Мелеузе, возглавляла отдел опеки и попечительства администрации Мелеузовского района, затем перешла на должность директора Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа, потом стала заместителем главы администрации Стерлитамакского района.
Сменился и. о. главы Стерлитамакского района Башкирии
Такое решение приняли накануне местные депутаты на внеочередном заседании совета, говорится в сообщении пресс-службы администрации в соцсети «ВКонтакте». Также назначен конкурс на замещение должности.