Сменился и. о. главы Стерлитамакского района Башкирии

Такое решение приняли накануне местные депутаты на внеочередном заседании совета, говорится в сообщении пресс-службы администрации в соцсети «ВКонтакте». Также назначен конкурс на замещение должности.



Предыдущий глава администрации Евгений Волков, занявший эту должность в 2022 году, в начале декабря прошлого года досрочно сложил свои полномочия. Обязанности руководителя администрации после этого исполняла первый замглавы Лилия Шайхутдинова.



Рита Самигуллина родилась в Федоровском районе Башкирии. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «биолог, преподаватель биологии и химии» и Башкирскую академию государственной службы при президенте РБ. Работала преподавателем биологии в гимназии № 9 в Мелеузе, возглавляла отдел опеки и попечительства администрации Мелеузовского района, затем перешла на должность директора Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа, потом стала заместителем главы администрации Стерлитамакского района.