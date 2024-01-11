Мэр Екатеринбурга наградил 26-летнего Героя России

Шиковский в ходе СВО был тяжело ранен в бою, потерял часть ноги. В конце декабря его награждал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. «Он [Владимир] жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам», — отметил мэр. Также он вручил военному сертификат на прохождение реабилитации в санатории на Кавказе.