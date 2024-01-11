Какое место занял Казахстан в рейтинге стран по военной мощи

Как заявил в мажилисе министр обороны Руслан Жаксылыков, служба в резерве — новая для Казахстана, ее планируют формировать с 2025 года. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Беларуси, Украине.