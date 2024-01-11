Какое место занял Казахстан в рейтинге стран по военной мощи

Рейтинг был опубликован на сайте Global Firepower Index. Указывается, что вычисление индекса военной мощи каждой страны (PwrIndx) происходит по 60 различным показателям, среди которых учитывается логистика, география, финансирование и другие показатели.
Чем ближе индекс страны к нулю, тем выше его военная мощь.
Так, Казахстан занял 58-е место в данном рейтинге — казахстанская армия стала лучшей среди стран Центральной Азии. Все они расположились ниже.
Указывается, что Казахстан поднялся в рейтинге — в 2022 году казахстанская армия находилась на 64-й строчке, в прошлом — на 63-й.
Страны с самыми высокими показателями военной мощи стали США, Россия и Китай, а последнюю строчку рейтинга занимает Бутан.
Напомним, что новый вид воинской службы хотят ввести в Казахстане. В ноябре в мажилисе начали рассматривать законопроект, по которому в Казахстане предлагается ввести службу в резерве.
Как заявил в мажилисе министр обороны Руслан Жаксылыков, служба в резерве — новая для Казахстана, ее планируют формировать с 2025 года. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Беларуси, Украине.
Служба в резерве для казахстанцев, как сообщили в Минобороны, будет оплачиваться по контракту. Цель создания резервной службы — укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы.