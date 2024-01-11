США отправили на Филиппины большой запас топлива на фоне выборов на Тайване

«Все меры по транспортировке и хранению этого топлива были осуществлены по надлежащим каналам с использованием установленных логистических контрактов с филиппинскими коммерческими организациями», — сказал господин Гангопадьяй (цитата по Manila Times).
Субик-Бей — залив на западном побережье острова Лусон на Филиппинах. Залив расположен в 100 км к северо-западу от Манильского залива Южно-Китайского моря.
Как сообщает Manila Times, сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос «потребовала объяснений» по перевозке топлива ВМС США в Субик-Бей от Минобороны и вооруженных сил Филиппин. «Субик не является объектом EDCA (Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве.— ''Ъ''), так где же на территории Филиппин будут храниться миллионы галлонов нефти?» — спросила сенатор.
По ее словам, международные системы отслеживания судоходства показывают, что танкер Yosemite Trader был погружен в Перл-Харборе 20 декабря 2023 года, а на территории Филиппин он оказался 9 января 2024-го.
Госпожа Маркос обвинила правительства Филиппин и США в замалчивании поставок топлива. Она также заявила, что это «только усилило подозрения по поводу предварительного размещения военных поставок в стране на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США из-за Тайваня».
13 января на Тайване состоятся президентские и парламентские выборы. Согласно опросам, среди кандидатов на пост главы островной администрации лидирует представитель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Уильям Лай. ДПП продвигает идею о независимости Тайваня и дальнейшем его сближении с США. В китайском Управлении по делам Тайваня заявляли, что остров столкнется с новыми торговыми ограничениями, если в правящей ныне ДПП «продолжат упрямо придерживаться своей позиции насчет независимости Тайваня».