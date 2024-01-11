США отправили на Филиппины большой запас топлива на фоне выборов на Тайване

Представитель посольства США на Филиппинах Канишка Гангопадьяй сообщил, что танкер Yosemite Trader перемещен с военного объекта США в Перл-Харборе на Гавайях в филиппинский залив Субик-Бей. По его словам, танкер перемещен с целью «перекачки чистого топлива» с военного объекта США в Ред-Хилле. Филиппинские политики обращают внимание, что это произошло на фоне грядущих выборов на Тайване.