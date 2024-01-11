Молдавский политик призвала оппозицию объединиться против Санду

Ранее глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах в Молдавии.
«Партия “Возрождение” открыта к диалогу, причем не только с политическими формированиями, близкими нам по идеологии. На первоначальном этапе нам нужен постоянный обмен мнениями и поиск общей объединяющей идеей или лозунга. Такой идей мог бы стать лозунг “Молдавия без Майи Санду. Молдавия без PAS (партия “Действие и солидарность” — ред.)”, — сказала Параска.
Она полагает, что оппозиционным силам, особенно с разными взглядами по внешней политике, сложно было бы объединиться в единое политформирование или выбрать одного кандидата. Вместо этого нужно сосредоточиться на единой цели. «Второй мандат Майи Санду — это еще один шаг к укреплению авторитарного режима, в котором не останется места для реальной оппозиции», — пояснила свою позицию Параска.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентский срок в Молдавии составляет четыре года, поэтому выборы главы республики должны состояться в конце 2024 года.