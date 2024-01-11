Молдавский политик призвала оппозицию объединиться против Санду

Она полагает, что оппозиционным силам, особенно с разными взглядами по внешней политике, сложно было бы объединиться в единое политформирование или выбрать одного кандидата. Вместо этого нужно сосредоточиться на единой цели. «Второй мандат Майи Санду — это еще один шаг к укреплению авторитарного режима, в котором не останется места для реальной оппозиции», — пояснила свою позицию Параска.