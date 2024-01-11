Пономарёв: Польша стала дороже Калининграда по продуктам питания

При этом польский бизнес продолжает сотрудничать с ретейлерами региона. Компании поставляют продукцию, не попавшую под санкции. «Польское пиво, польская вода — вся несанкционная продукция легко продаётся, и поляки говорят, что с удовольствием всё поставят. У литовцев совсем другая ситуация: бизнес реально хочет, но его ограничивают, запрещают, формируют чёрные списки литовских компаний, которые работают с Россией. У нас отказались очень многие поставщики, ассортимент товаров из Литвы значительно сократился», — подчеркнул Пономарёв.