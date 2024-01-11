Пономарёв: Польша стала дороже Калининграда по продуктам питания

Польша не может составить конкуренцию Калининграду в ценах на продукты. Такое мнению озвучил совладелец местной сети «Спар» Олег Пономарёв в интервью порталу Rugrad.
В предыдущие годы мы оценивали в порядка 2% вывоз калининградцами денег в Польшу. Теперь эта цифра стремится к нулю, более того, у неё сейчас даже нет перспектив к росту, потому что в целом Польша стала дороже Калининграда по продуктам питания, — пояснил бизнесмен.
Пономарёв считает, что закрытость границ идёт на пользу Калининградской области и увеличивает привлекательность региона. «Ранее Калининград очень часто был таким туристическим хабом: люди прилетели, сели на машину и поехали — в Берлин, Гданьск, ещё куда-то. Деньги увезли, нам ничего не досталось», — отметил совладелец сети «Спар-Калининград».
При этом польский бизнес продолжает сотрудничать с ретейлерами региона. Компании поставляют продукцию, не попавшую под санкции. «Польское пиво, польская вода — вся несанкционная продукция легко продаётся, и поляки говорят, что с удовольствием всё поставят. У литовцев совсем другая ситуация: бизнес реально хочет, но его ограничивают, запрещают, формируют чёрные списки литовских компаний, которые работают с Россией. У нас отказались очень многие поставщики, ассортимент товаров из Литвы значительно сократился», — подчеркнул Пономарёв.
До закрытия границ калининградцы часто ездили в Польшу за покупками. Многие продукты, бытовая химия и одежда были существенно дешевле, чем в регионе.
В 2023 году в Польше зафиксировали рекордную за 26 лет инфляцию — 18,4%. Сильнее всего выросли цены на продукты — 24%.