Владимир Путин в Хабаровске встретился c Михаилом Дегтяревым

В ходе рабочей поездки в регионы Дальнего Востока президент России Владимир Владимирович Путин встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Глава региона поделился успехами, которых удалось достичь за последние 3 года, отметив, что вся проделанная работа и планы на будущее направлена на повышение уровня жизни людей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В частности, стороны обсудили демографическую ситуацию в районе, меры социальной поддержки, заботу об участниках СВО, производство и ряд других важных тем. Отдельно губернатор отметил: успехи региона — это результаты решений главы государства.
— Начну с Года семьи, который вы объявили. Хочу сказать, что у нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4000 человек — 23 тысячи, и за счёт, собственно говоря, их усилий мы сегодня и удерживаем, и прирастаем в плане демографии. В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9 процента. Хороших три подхода было. Это и краевой материнский капитал, и пособия по рождению, и подарок новорождённому уже третий год у нас введён, такая большая коробка со всем необходимым.
Внимание уделяется и поддержке семей участников СВО: выплачивается материальная поддержка, освобождение от платы за детский сад, бесплатная психологическая помощь и многие другие. Кроме того, по поручению президента России в Хабаровском крае успешно работает филиал госфонда «Защитники Отечества». Отдельное внимание стороны уделили экономическим успехам региона. Невзирая на все сложности, связанные с внешнеполитической повесткой и санкциями, сейчас экономика Хабаровского края справляется — растет грузооборот, добыча природных ресурсов, объемы оказываемых услуг, запускаются новые производства, а многие действующие — расширяются, что наглядно доказывает эффективность действующего регионального руководства.
— Когда я принял край в 2020 году, собственных доходов было 79 миллиардов рублей. В этом году больше 120, почти на 50 процентов. И вся экономика, её рост подтверждается энергопотреблением. Развиваются главные инвестиционные проекты, одобренные вами, поддержанные. Это, конечно, Малмыжский ГОК по медному концентрату, мы в этом году запустим его, выйдем в лидеры. Это Тихоокеанская железная дорога, уникальный проект, за частные инвестиции. На схеме на Севере порт Эльга. Из Якутии мы строим, 280 из 500 километров пути уже построено. И порт — уже первый причал готов, в этом году планируется принять тестовый балкер. Надо отметить, что эта местность вообще не изведанная, стройка сопоставима с бамовской.
Развивается и строительная отрасль. В частности, в прошлом году были сданы 517 тысяч квадратных метров жилья. В контексте ввода в эксплуатацию новых квартир и домов, Михаил Дегтярев попросил главу государства выделить дополнительное финансирование и закрыть вопрос с темой расселения бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске.
Михаил Дегтярев с первых дней работы в регионе дал понять, что является представителем команды Владимира Путина и благодаря его поддержке в крае в последние годы заметно меняется ситуация к лучшему. Ежегодные встречи Дегтярева с главой государства подтверждали готовность федерального центра продолжать поддерживать проекты региона. И личный визит президента РФ в Хабаровский край показал, что край будет продолжать развитие в ускоренном режиме.