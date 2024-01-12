Владимир Путин в Хабаровске встретился c Михаилом Дегтяревым

— Начну с Года семьи, который вы объявили. Хочу сказать, что у нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4000 человек — 23 тысячи, и за счёт, собственно говоря, их усилий мы сегодня и удерживаем, и прирастаем в плане демографии. В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9 процента. Хороших три подхода было. Это и краевой материнский капитал, и пособия по рождению, и подарок новорождённому уже третий год у нас введён, такая большая коробка со всем необходимым.

