Появился документ о громком назначении в омском Минздраве

Отметим, что о назначении Ольги Скрипкиной в пресс-службе областного Минздрава сообщили накануне, 11 января 2024 года. В ведомстве заявили, что Ольга Скрипкина — сертифицированный эксперт в области государственных и муниципальных закупок. В 1996 году окончила Красноярскую технологическую академию, в 2005-м — Красноярский государственный технический университет.