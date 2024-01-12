Появился документ о громком назначении в омском Минздраве

«Назначить Скрипкину Ольгу Викторовну заместителем министра здравоохранения Омской области 10 января 2024 года сроком на один год», — заявляется в тексте распоряжения губернатора Омской области.
Отметим, что о назначении Ольги Скрипкиной в пресс-службе областного Минздрава сообщили накануне, 11 января 2024 года. В ведомстве заявили, что Ольга Скрипкина — сертифицированный эксперт в области государственных и муниципальных закупок. В 1996 году окончила Красноярскую технологическую академию, в 2005-м — Красноярский государственный технический университет.
Работала в Министерстве социального развития Красноярского края, администрации Красноярска, а также крупных медицинских центрах. Последние три с половиной года занимала пост начальника управления государственных закупок, начальника отдела организации закупок и правового сопровождения закупочной деятельности Красноярского медуниверситета.
Ольга Скрипкина — землячка нового министра здравоохранения Омской области Артема Наркевича. Он возглавил ведомство в ноябре 2023 года.