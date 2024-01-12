2024 год Всемирный курултай башкир объявил Годом молодежи

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Всемирного курултая башкир, такое решение было принято 15 декабря в конгресс-холле «Торатау» на мероприятии по подведению итогов Года науки и просвещения в РБ, объявленного Всемирным курултаем башкир. В рамках именного года планируется проведение зональных и межрайонных комплексных мероприятий с охватом молодежи как целевой аудитории. Особое внимание будет уделено раскрытию творческого и профессионального потенциала молодёжи. Под эгидой проекта «Трезвое село» будут проводиться трезвые свадьбы. Национальные виды спорта — одно из направлений, через которое будут эффективно взаимодействовать с молодежью.
— 2024 год в России объявлен Годом семьи. Это значит, что особое внимание будет уделено поддержке и развитию семейных ценностей, укреплению института семьи и повышению ее общественной значимости. В этом контексте ежегодный Открытый республиканский конкурс «Өлгөлө башҡорт ғаиләһе» («Образцовая башкирская семья»), очередной старт которому дан в декабре прошлого года, становится особенно значимым. В Год молодежи особое внимание будет уделяться молодым семьям, которые чтят и приумножают традиции, семейные ценности, — пояснили в Курултае башкир.
Объявление Всемирным курултаем башкир тематических годов и проведение плановых мероприятий стало традицией. В Год башкирской истории стартовали съезды башкирских родов и проведены более 40 йыйынов. В рамках Года культуры проводили мероприятия «Ижади майҙан», где творческая интеллигенция выезжала в районы и проводила мастер-классы, семинары. В Год науки и просвещения организовали «Фәнни майҙан» — научную площадку. Подобные мероприятия оправдали себя в плане привлечения к общественной и просветительской работе людей на местах.