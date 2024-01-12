2024 год Всемирный курултай башкир объявил Годом молодежи

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Всемирного курултая башкир, такое решение было принято 15 декабря в конгресс-холле «Торатау» на мероприятии по подведению итогов Года науки и просвещения в РБ, объявленного Всемирным курултаем башкир. В рамках именного года планируется проведение зональных и межрайонных комплексных мероприятий с охватом молодежи как целевой аудитории. Особое внимание будет уделено раскрытию творческого и профессионального потенциала молодёжи. Под эгидой проекта «Трезвое село» будут проводиться трезвые свадьбы. Национальные виды спорта — одно из направлений, через которое будут эффективно взаимодействовать с молодежью.