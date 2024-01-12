Губернатор Виталий Хоценко назвал сложности при переезде в Омскую область

Глава региона ответил на вопрос, с какими сложностями он столкнулся при переезде в Омскую область.
"Конечно, были сложности… Новое место, переезд, бытовые трудности и просто вопросы, а как там, а что там, а как люди примут, но могу сказать в целом, что адаптация прошла нормально и достаточно быстро. Потому что семья переехала со мной в течение недели, вот моя супруга Алена пришла меня поддержать, все-таки моя первая пресс-конференция, немного волнительно для меня.
Я считаю, меня хорошо приняли: городская администрация, районы, правительство, Закособрание, горсовет. Мы не стали время терять и быстро набрали обороты.
Что касается успехов… Самое главное — это команда. Сталин еще говорил в 30-е годы, что кадры решают все, и мы не исключение. Мы сформировали состав правительства. Считаю, что у нас хорошая команда, есть и молодость, и мудрость и, самое главное, что все хотят работать. Еще мы сделали кадровый конкурс. Я искренне верю в этот конкурс, уверен, что он усилит команду.
Что касается физических вещей, которые удалось сделать, — получилось познакомиться со всеми районами, кроме Полтавского. Но в ближайшее время обязательно туда съездим. Формат нашей встречи такой, что 200−400 человек задают вопросы, делятся проблемами, мы их решаем. Ничего лучше не придумаешь, чем встреча с людьми", — пояснил Виталий Хоценко.
Кроме того, губернатор отметил пару сложных вопросов для Омска и области.
Так, Хоценко назвал сложной ситуацию с газом на севере региона, а также перебои с отоплением в связи с ТЭЦ-5.
«Видите, череда отключений пошла не только у нас, но и в целом по стране. Все же видели, что в Подмосковье происходит. Думаю, советская эпоха говорит — пора нас модернизировать, и сегодня правительство такие решения принимает. Все это нужно менять, мы это понимаем и при поддержке федерального бюджета ведем работу», — заявил глава региона.
Напомним, Виталий Хоценко переехал в Омскую область из Донецкой народной республики, где он был председателем правительства, ранее он жил и работал в Ставропольском крае и Ямало-Ненецком округе.