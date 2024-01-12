Губернатор Виталий Хоценко назвал сложности при переезде в Омскую область

"Конечно, были сложности… Новое место, переезд, бытовые трудности и просто вопросы, а как там, а что там, а как люди примут, но могу сказать в целом, что адаптация прошла нормально и достаточно быстро. Потому что семья переехала со мной в течение недели, вот моя супруга Алена пришла меня поддержать, все-таки моя первая пресс-конференция, немного волнительно для меня.