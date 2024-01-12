Оппозиция потребовала отставки министра здравоохранения Молдовы

Накануне глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что объединение двух медучреждений «предполагает лишь более эффективное совместное управление, а также определение необходимых ресурсов для обновления и реструктуризации существующих клинических отделений». По ее словам, «дискуссии вокруг участка, на котором расположена инфекционная клиническая больница “Тома Чорбэ” являются всего лишь дешевыми политическими спекуляциями».