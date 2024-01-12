Оппозиция потребовала отставки министра здравоохранения Молдовы

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Глава Минздрава Молдовы Алла Немеренко должна уйти в отставку, а не продолжать уничтожать систему здравоохранения страны, заявил представитель партии «Возрождение» Юрий Витнянский на акции протеста, проведенной в центре Кишинева у закрытой властями инфекционной больницы имени Тома Чорбэ.
Активисты политформирования установили у ворот больницы артинсталяцию в знак протеста против слияния медучреждения с дерматологической больницей в Кодру.
«Закрытие республиканской больницы им. Тома Чорбэ, уникальной инфекционной больницы на территории Республики Молдова, — это демонстрация некомпетентности, недальновидности и глупости действующей власти. Сегодня система здравоохранения больна и имя этой болезни — Немеренко», — заявил Витнянский.
Он отметил, что президент Молдовы, правящая партия PAS и министр здравоохранения должны искать способы и возможности для развития и модернизации медицинских учреждений, а не закрывать больницы в целях экономии на здоровье граждан.
Накануне глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что объединение двух медучреждений «предполагает лишь более эффективное совместное управление, а также определение необходимых ресурсов для обновления и реструктуризации существующих клинических отделений». По ее словам, «дискуссии вокруг участка, на котором расположена инфекционная клиническая больница “Тома Чорбэ” являются всего лишь дешевыми политическими спекуляциями».