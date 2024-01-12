На Тайване стартовали выборы президента

Как отмечает издание, выборы способны повлиять на судьбу всего региона. Уточняется, что победа кандидата от правящей партии КНР может привести к вооруженному конфликту.
Фаворитом у избирателей считается 64-летний Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), занимающий пост вице-президента в текущем правительстве. Политик уже выдвигался в президенты в 2019 году и на праймериз уступил действующему президенту Тайваня Цай Инвэнь. В итоге он принял предложение идти на выборы ее вторым номером.
Оппозиция представят две партии — Гоминьдан и молодая Тайваньская народная партия (ТНП), учрежденная в 2019 году.
Ранее аналитики Bloomberg оценили последствия полномасштабной операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на территории острова Тайвань для экономики мира в 10 триллионов долларов. Причина таких больших цифр заключается в том, что на Тайване находятся одни из крупнейших производителей полупроводников и электронных компонентов.