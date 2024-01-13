«В три раза мощнее». Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

«Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически, никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб. <…> Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям», — сказал специалист.
Он отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее 500 килограммового варианта боеприпаса, который ранее уже применялся против украинских бойцов.
По его словам, для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе использование таких тяжелых бомб — самая лучшая и быстрая стратегия.
«Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и они, скорее всего, это продолжат в ближайшие время», — резюмировал Меркурис.
Накануне Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Также генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО.