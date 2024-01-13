«В три раза мощнее». Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

«Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически, никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб. <…> Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям», — сказал специалист.