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«В три раза мощнее». Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВС России уничтожат позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Украина
Источник: AP 2023

«Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически, никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб. <…> Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям», — сказал специалист.

Он отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее 500 килограммового варианта боеприпаса, который ранее уже применялся против украинских бойцов.

По его словам, для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе использование таких тяжелых бомб — самая лучшая и быстрая стратегия.

«Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и они, скорее всего, это продолжат в ближайшие время», — резюмировал Меркурис.

Накануне Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Также генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО.