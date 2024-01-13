Министр инфраструктуры заявил, что «не мечтает» о создании новой политической силы

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. В правящей в Молдове партии PAS нет внутреннего «рейтинга», делящего людей по степени важности, отметил в телеэфире вице-председатель партии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Он также опроверг ранее появившиеся в СМИ слухи о намерении создать новую партию и уйти из PAS.
«Пожалуйста, прекратите все разговоры о новой партии. Я — вице-председатель PAS, я — член команды, и я не мечтаю о создании новой политической силы. Все эти слухи имеют одну цель — я думаю, мало кто представлял себе, что PAS после парламентских выборов 2021 года сохранит единство, они пустили эти слухи, чтобы попытаться сломить нас», — заявил Спыну.
По словам политика, он, вопреки расхожему мнению, не является вторым после президента Майи Санду человеком, имеющим право принимать решения.
«Председателем PAS является господин Игорь Гросу, который пользуется полной поддержкой партии и нашим доверием», — заключил Спыну.
В 2024 году в Молдове предстоят очередные президентские выборы, о своем намерении баллотироваться на второй срок ранее заявила нынешняя глава государства Майя Санду.