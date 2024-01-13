Министр инфраструктуры заявил, что «не мечтает» о создании новой политической силы

«Пожалуйста, прекратите все разговоры о новой партии. Я — вице-председатель PAS, я — член команды, и я не мечтаю о создании новой политической силы. Все эти слухи имеют одну цель — я думаю, мало кто представлял себе, что PAS после парламентских выборов 2021 года сохранит единство, они пустили эти слухи, чтобы попытаться сломить нас», — заявил Спыну.