На ВЭФ обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти по смертности COVID-19

На встрече, которая пройдет 17 января, планируется обсудить, какие усилия необходимо предпринять, чтобы подготовить систему здравоохранения к предстоящим вызовам. Среди спикеров указан директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре.
«Болезнь X» — теоретический неизвестный патоген, который может вызвать пандемию или эпидемию. ВОЗ внесла его в список болезней, представляющих наибольший риск, которые требуют срочной разработки лекарств при обнаружении случаев заболевания.
Лусине Баласян