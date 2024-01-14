На ВЭФ обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти по смертности COVID-19

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе планируется обсуждение «болезни X», следует из анонса мероприятия. В нем cо ссылкой на ВОЗ говорится, что болезнь может в 20 раз превзойти COVID-19 по числу смертей.