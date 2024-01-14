Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На ВЭФ обсудят «болезнь Х», способную в 20 раз превзойти по смертности COVID-19

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе планируется обсуждение «болезни X», следует из анонса мероприятия. В нем cо ссылкой на ВОЗ говорится, что болезнь может в 20 раз превзойти COVID-19 по числу смертей.
Медицниа
Источник: Freepik

На встрече, которая пройдет 17 января, планируется обсудить, какие усилия необходимо предпринять, чтобы подготовить систему здравоохранения к предстоящим вызовам. Среди спикеров указан директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре.

«Болезнь X» — теоретический неизвестный патоген, который может вызвать пандемию или эпидемию. ВОЗ внесла его в список болезней, представляющих наибольший риск, которые требуют срочной разработки лекарств при обнаружении случаев заболевания.

Лусине Баласян

медицина
здоровье