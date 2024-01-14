Двое военнослужащих из Эхирит-Булагатского района погибли во время спецоперации

Максим Александрович Манжуев родился в деревне Кукунут 4 декабря 1984 года. Он рос в многодетной семье. Был третьим из семи детей. Учился в начальной школе, затем в Усть-Ордынской СОШ № 2. После девятого класса поступил в СПТУ. Получил специальность автомеханика и электрика, а позже работал вахте в Мурманске.