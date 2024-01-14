Двое военнослужащих из Эхирит-Булагатского района погибли во время спецоперации

В Эхирит-Булагатском районе простились с погибшими участниками СВО Максимом Манжуевым и Кириллом Ользоновым. Мужчины самоотверженно воевали за свободу и независимость нашей Родины, отдали свои жизни, защищая нашу свободу и безопасность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева (18+).
Максим Александрович Манжуев родился в деревне Кукунут 4 декабря 1984 года. Он рос в многодетной семье. Был третьим из семи детей. Учился в начальной школе, затем в Усть-Ордынской СОШ № 2. После девятого класса поступил в СПТУ. Получил специальность автомеханика и электрика, а позже работал вахте в Мурманске.
В августе 2023 года мужчина решил добровольцем отправиться в зону СВО. Не смог остаться в стороне. Ранее родители проводили на спецоперацию еще двух сыновей и зятя.
«Это был очень светлый, добрый, веселый и позитивный человек. Глубоко порядочный, исполнительный, ответственный, трудолюбивый. Для него не было плохих людей. С величайшим уважением Максим всегда относился к старшему поколению», — говорится в сообщении.
Мужчина очень любил спорт. С 5 лет занимался борьбой, а затем футболом. Был неоднократным победителем и призером соревнований различного уровня.
Кирилл Алианортович Ользонов родился в деревне Харазаргай 5 апреля 1997 года. Он также рос в многодетной семье и был четвертым ребенком из пятерых детей.
Окончил Усть-Ордынскую школу № 2. Затем молодой человек захотел помочь маме, которая растила детей одна. Устроился вахтовиком. В сентябре 2023 года ушел служить по контракту на СВО. Известие о гибели любимого сына пришло в семью Ользоновых в декабре 2023 года. Его жизнь оборвалась 10 декабря. Кириллу Ользонову было 26 лет.
Администрация и Дума Эхирит-Булагатского района выражают глубокие соболезнования родным и близким героев.