Мэр Уфы пояснил, почему задерживается реализация проекта «Южные ворота»

Реализацию проекта «Южные ворота» в Уфе задерживают собственники планируемых к сносу объектов. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
«В этом направлении необходимо усилить работу», — написал глава администрации, сообщив о первом в этом году выездном штабе по проекту.
Он добавил, что на всех четырех участках ведётся строительство. Общая готовность объекта составляет более 50%.
Проект «Южные ворота» включает реконструкцию и расширение улицы Пугачева, создание развязки на пересечении Пугачева с улицей Генерала Рыленко и строительство нового моста через Белую с выездом на трассу Уфа — Оренбург. В 2024 году стартует второй этап (мост), он продолжится до 2027 года.