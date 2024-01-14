Мэр Уфы пояснил, почему задерживается реализация проекта «Южные ворота»

Проект «Южные ворота» включает реконструкцию и расширение улицы Пугачева, создание развязки на пересечении Пугачева с улицей Генерала Рыленко и строительство нового моста через Белую с выездом на трассу Уфа — Оренбург. В 2024 году стартует второй этап (мост), он продолжится до 2027 года.