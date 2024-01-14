Шавкат Мирзиёев поздравил военных Узбекистана с Днем защитников Отечества

«В эти минуты мы отдаем дань мужеству сыновей нашего народа, вспоминаем тех, кто геройски погиб, защищая Родину, преклоняемся перед их немеркнущей памятью. Уверен, славные имена героев, их подвиг будут вечно жить в сердцах людей, и для нас они навсегда останутся в строю», — говорится в послании.