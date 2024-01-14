Шавкат Мирзиёев поздравил военных Узбекистана с Днем защитников Отечества

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил военных с 32-й годовщиной создания Вооруженных сил республики и Днем защитников Отечества.
«Искренне поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с важной датой в жизни страны — 32-й годовщиной образования Вооруженных Сил и Днем защитников Родины. Наш народ видит в вас храбрых и мужественных воинов, с честью выполняющих самую высокую миссию — защищать Родину, достойных продолжателей славных традиций великих предков Джалолиддина Мангуберды, Амира Темура, Бабура Мирзо», — говорится в праздничном послании.
Глава государства отметил, что во всех нынешних достижениях на пути строительства Нового Узбекистана велик вклад Вооруженных сил и тысяч воинов, старательно выполняющих свой долг.
«В эти минуты мы отдаем дань мужеству сыновей нашего народа, вспоминаем тех, кто геройски погиб, защищая Родину, преклоняемся перед их немеркнущей памятью. Уверен, славные имена героев, их подвиг будут вечно жить в сердцах людей, и для нас они навсегда останутся в строю», — говорится в послании.
Профессиональные навыки и репутация военнослужащих активно растут и проявляются в ходе международных соревнований, в которых с успехом участвуют представители оборонного ведомства, отметил президент.
Лидер Узбекистана также отметил, что в нынешней крайне сложной ситуации в мире надежное обеспечение безопасности и интересов страны становится все более актуальной задачей. С учетом этого в стратегии «Узбекистан-2030» приоритетными направлениями определены вопросы обеспечения безопасности и территориальной целостности страны, мира и согласия в обществе, дальнейшего укрепления обороноспособности, развития Вооруженных Сил.
«В этой связи мы уделим большое внимание повышению военно-научного и производственного потенциала Узбекистана, боеготовности Вооруженных Сил, обеспечению их современным вооружением и военной техникой, широкому внедрению в деятельность войск цифровых технологий», — отметил президент.