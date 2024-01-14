Делегация бывших американских чиновников посетит Тайвань 14 января

В состав делегации войдут 76-летний бывший советник президента США по национальной безопасности Стивен Хэдли и 70-летний бывший заместитель госсекретаря США Джеймс Стейнберг. Господин Хэдли работал в Белом доме при президенте-республиканце Джордже Буше-младшем, а господин Стейнберг — при президенте-демократе Бараке Обаме. Сопровождать их будет глава Американского института на Тайване Лора Розенбергер, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение института.