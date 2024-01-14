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Делегация бывших американских чиновников посетит Тайвань 14 января

Делегация бывших чиновников администрации США прибудет на Тайвань 14 января. Об этом сообщает Американский институт на Тайване, который фактически является представительством Вашингтона на острове.
флаг США
Источник: РИА "Новости"

В состав делегации войдут 76-летний бывший советник президента США по национальной безопасности Стивен Хэдли и 70-летний бывший заместитель госсекретаря США Джеймс Стейнберг. Господин Хэдли работал в Белом доме при президенте-республиканце Джордже Буше-младшем, а господин Стейнберг — при президенте-демократе Бараке Обаме. Сопровождать их будет глава Американского института на Тайване Лора Розенбергер, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение института.

В рамках визита в столицу острова Тайбэй бывшие высокопоставленные американские чиновники проведут встречи с представителями политического руководства Тайваня, передадут поздравления по случаю успешного проведения выборов, а также выступят в поддержку процветания и развития Тайваня.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон накануне, 13 января, сообщил, что попросит председателей профильных комитетов законодательного органа возглавить делегацию в столицу Тайваня Тайбэй в мае, после инаугурации новоизбранного президента Лай Циндэ. Власти Китая выступили против любых контактов американских чиновников с представителями Тайваня.

13 января на Тайване прошли президентские и парламентские выборы. На президентских выборах победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. По результатам парламентских выборов, число мест ДПП в Законодательном Юане снизилось с 62 до 51, оппозиционная партия Гоминьдан получила 52 места, центристская Народная партия Тайваня — восемь мест.

Александр Кислов