Делегация бывших американских чиновников посетит Тайвань 14 января

В состав делегации войдут 76-летний бывший советник президента США по национальной безопасности Стивен Хэдли и 70-летний бывший заместитель госсекретаря США Джеймс Стейнберг. Господин Хэдли работал в Белом доме при президенте-республиканце Джордже Буше-младшем, а господин Стейнберг — при президенте-демократе Бараке Обаме. Сопровождать их будет глава Американского института на Тайване Лора Розенбергер, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение института.
В рамках визита в столицу острова Тайбэй бывшие высокопоставленные американские чиновники проведут встречи с представителями политического руководства Тайваня, передадут поздравления по случаю успешного проведения выборов, а также выступят в поддержку процветания и развития Тайваня.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон накануне, 13 января, сообщил, что попросит председателей профильных комитетов законодательного органа возглавить делегацию в столицу Тайваня Тайбэй в мае, после инаугурации новоизбранного президента Лай Циндэ. Власти Китая выступили против любых контактов американских чиновников с представителями Тайваня.
13 января на Тайване прошли президентские и парламентские выборы. На президентских выборах победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. По результатам парламентских выборов, число мест ДПП в Законодательном Юане снизилось с 62 до 51, оппозиционная партия Гоминьдан получила 52 места, центристская Народная партия Тайваня — восемь мест.
Александр Кислов