Депутат от Челябинской области предложила ввести уроки физкультуры на коньках

Кстати, министерство образование и науки России, ещё в 2015 году рекомендовало развивать в школах настольный теннис, лёгкую атлетику и фигурное катание. Однако, по оценке Скрозиниковой, для этого необходимо создать условия, так как не все школы имеют возможность организации катков на собственной территории. Другим препятствием для развития таких форм занятий является то, что не всем родителям по карману спортивный инвентарь.