Депутат от Челябинской области предложила ввести уроки физкультуры на коньках

По мнению парламентария, организация уроков физкультуры на катках является хорошим вариантом проведения введённых дополнительных часов физкультуры.
Кстати, министерство образование и науки России, ещё в 2015 году рекомендовало развивать в школах настольный теннис, лёгкую атлетику и фигурное катание. Однако, по оценке Скрозиниковой, для этого необходимо создать условия, так как не все школы имеют возможность организации катков на собственной территории. Другим препятствием для развития таких форм занятий является то, что не всем родителям по карману спортивный инвентарь.
Выходом может стать проведение уроков физкультуры на коньках на открытых или закрытых катках с условием обеспечения бесплатного прохода туда учеников школ. При этом, по задумке парламентария, ответственность за заключение договоров с площадками для проведения уроков и практическую реализацию новых программ будут нести правительства субъектов РФ.