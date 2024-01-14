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Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram, комментируя начало работы с завтрашнего дня Всемирного экономического форума в Давосе.
Источник: © РИА Новости

«США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется».

Олег Дерипаска
бизнесмен

При этом Дерипаска отметил, ссылаясь на организаторов, что главной темой форума станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и Украине.

«Также на повестке — конфликт в секторе Газа: его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем. Второй важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга», — продолжил он.

Бизнесмен отметил, что на форуме в Давосе состоится закрытая встреча руководителей ЦБ; запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума», — заключил он.

Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.