Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине

«США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется».