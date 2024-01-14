Дерипаска спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине

«США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется».
При этом Дерипаска отметил, ссылаясь на организаторов, что главной темой форума станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и Украине.
«Также на повестке — конфликт в секторе Газа: его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем. Второй важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга», — продолжил он.
Бизнесмен отметил, что на форуме в Давосе состоится закрытая встреча руководителей ЦБ; запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума», — заключил он.
Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.