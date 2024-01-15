Остались жена и двое сыновей: в Усть-Илимске простились с военнослужащим, погибшим во время проведения СВО

В Усть-Илимске простились с военнослужащим, погибшим во время проведения СВО. Максим Николаевич Митюков погиб в возрасте 36 лет. Об этом сообщает мэр города Анна Щекина в своем телеграм-канале.
Максим Николаевич окончил школу № 1 в поселке Невон Усть-Илимского района, после этого ушел в армию, сначала на срочную службу, затем — по контракту. Учился в дорожно-техническом техникуме города Нижнеудинска. Закончив обучение, устроился работать трактористом.
Максима Митюкова нередко называли отзывчивым и трудолюбивым человеком. У него остались жена и двое сыновей.
— Выражаю соболезнования от имени всех жителей Усть-Илимска родителям Максима Николаевича, его жене и детям, родным и близким, — говорит Анна Щекина.