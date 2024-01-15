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Сбежавший на СВО Рустям Абушаев получил награду из рук губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 15 января, ФедералПресс. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в конце 2023 года вновь побывал в зоне СВО, где вручил высокие награды бойцам добровольческого отряда «Тигр». Среди награжденных оказался и мэр Большого Камня Рустям Абушаев.
птур
Источник: РИА "Новости"

О награждении Абушаев рассказала у себя на страничке в телеграм-канале.

«Получил награду лично от Олега Николаевича Кожемяко. Олег Николаевич никогда не остается в стороне, часто приезжает в зону специальной военной операции. Такая поддержка нужна и важна для каждого приморского бойца», — написал Рустям Абушаев.

Отметим, что это уже не первая награда Абушаева, которую он получает, находясь в зоне СВО. Ранее он был награжден медалью «За храбрость» 2-ой степени.

Ранее глава Большого Камня также рассказывал, что на фронте получил осколочное ранение, за которое ему выплатили страховые выплаты в сумме около 3-х миллионов рублей. Деньги он перевел на нужды отряда.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в отношении Абушаева в марте 2023 года СК возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Он был объявлен в федеральный розыск.

Позже стало известно, что Рустям Абушаев подписал контракт с добровольческим отрядом «Тигр» и уехал в зону СВО.