Сбежавший на СВО Рустям Абушаев получил награду из рук губернатора Приморья

О награждении Абушаев рассказала у себя на страничке в телеграм-канале.
«Получил награду лично от Олега Николаевича Кожемяко. Олег Николаевич никогда не остается в стороне, часто приезжает в зону специальной военной операции. Такая поддержка нужна и важна для каждого приморского бойца», — написал Рустям Абушаев.
Отметим, что это уже не первая награда Абушаева, которую он получает, находясь в зоне СВО. Ранее он был награжден медалью «За храбрость» 2-ой степени.
Ранее глава Большого Камня также рассказывал, что на фронте получил осколочное ранение, за которое ему выплатили страховые выплаты в сумме около 3-х миллионов рублей. Деньги он перевел на нужды отряда.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в отношении Абушаева в марте 2023 года СК возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Он был объявлен в федеральный розыск.
Позже стало известно, что Рустям Абушаев подписал контракт с добровольческим отрядом «Тигр» и уехал в зону СВО.