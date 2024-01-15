Сборы сапёров ВВО стартовали на полигоне в Хабаровском крае

В Восточном военном округе стартовали сборы с военнослужащими по военно-учебной специальности «сапёр», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Сборы проходят на базе инженерных соединении Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях. В ходе занятий на специализированных полигонах округа, военнослужащие пройдут обучение по изучению свойств и классификации взрывчатых веществ, способах их взрывания, изучат методы подрывания сооружений из дерева, бетона, металла, фортификационных сооружений, мостов и дорог.
Также военнослужащие проведут установку управляемых и неуправляемых минных полей. Затем будут проводить разминирование и проделывание проходов в минных полях с помощью установок разминирования.
Кроме того, саперы пойдут обучение по разминированию дорог и проведению сплошной очистке местности.