В Конгрессе договорились о продлении финансирования ведомств США

Законодатель пояснил, что рассчитывает на принятие согласованного документа Конгрессом в ближайшие дни, чтобы президент США Джо Байден мог подписать его до 19 января. Это должно позволить предотвратить приостановку финансирования работы правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.