Ветеранам СВО помогут с трудоустройством в Приморье

Встреча состоялась в штабе общественной поддержки Приморского края. За круглым столом собрались военнослужащие, получившие ранения на фронте, их жены, руководители профильных министерств Правительства края, общественных организаций, командование ТОФ, военный комиссар.
Олег Кожемяко в первую очередь поблагодарил приморских бойцов за службу, мужество и преданность Родине и отметил, что Правительство Приморского края активно поддерживает участников СВО и их семей.
«Принято более 25 законов о поддержке военнослужащих и их семей. Для нас важно, чтобы в период реабилитации и восстановления вы чувствовали поддержку, могли устроиться на работу. Например, следить за правопорядком, бороться с браконьерами, трудоустроиться на “Примводоканал” и “Примтеплоэнерго” с доплатой к основному окладу за боевые заслуги, работать водителями школьных автобусов и скорой помощи, при необходимости поможем получить специальность. Именно на таких встречах мы можем принять совместные решения и направить их в Совет Безопасности России», — заявил Губернатор.
В ходе встречи военнослужащие задавали вопросы, связанные с лечением, реабилитацией, получением необходимых выплат и инвалидности. Все вопросы взяты на контроль командованием и чиновниками, обратившимся будет оказана адресная помощь, сообщает пресс-служба краевого правительства.