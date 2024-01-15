Ветеранам СВО помогут с трудоустройством в Приморье

«Принято более 25 законов о поддержке военнослужащих и их семей. Для нас важно, чтобы в период реабилитации и восстановления вы чувствовали поддержку, могли устроиться на работу. Например, следить за правопорядком, бороться с браконьерами, трудоустроиться на “Примводоканал” и “Примтеплоэнерго” с доплатой к основному окладу за боевые заслуги, работать водителями школьных автобусов и скорой помощи, при необходимости поможем получить специальность. Именно на таких встречах мы можем принять совместные решения и направить их в Совет Безопасности России», — заявил Губернатор.