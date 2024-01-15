Айбат Ильясов покинул пост вице-министра просвещения

С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг министерства юстиции РК. В феврале 2022 года назначен вице-министром образования и науки Казахстана. В августе того же года его назначили вице-министром просвещения после реорганизации МОН РК.