В Красноярском крае декриминализируют Емельяновский район

Прокуратура Красноярского края приступает к декриминализации Емельяновского района. Уже утвержден план, предусматривающий более 36 мероприятий по каждой сфере жизнедеятельности территории.
Особое внимание уделяется нарушениям в сфере земельных отношений, природных ресурсов, незаконному отчуждению муниципальной и государственной собственности, а также борьбу с коррупцией.
Целью работы является улучшение жизни граждан, а также обеспечение беспрепятственного доступа к реализации конституционных прав.
В июле прошлого года прокуратура подвела итоги декриминализации Березовского района. Так, к пяти годам колонии приговорен экс-глава Березовки Сергей Суслов, на два года осужден директор МУП «Шумковское» за отчуждение имущества, а депутат Маганского сельсовета был пойман за незаконную рубку деревьев.