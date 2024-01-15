В Красноярском крае декриминализируют Емельяновский район

В июле прошлого года прокуратура подвела итоги декриминализации Березовского района. Так, к пяти годам колонии приговорен экс-глава Березовки Сергей Суслов, на два года осужден директор МУП «Шумковское» за отчуждение имущества, а депутат Маганского сельсовета был пойман за незаконную рубку деревьев.