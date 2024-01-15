Историк из Якутии предложил Владимиру Путину перенести столицу России в Иркутск

Он также подчеркнул, что Иркутск близок к географическому центру России Новосибирску, а также к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на Земле. К тому же столица Приангарья являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии.