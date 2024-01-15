Историк из Якутии предложил Владимиру Путину перенести столицу России в Иркутск

Кандидат исторических наук, директор Института Развития Человека «УУНУУ» Афанасий Николаев предложил Владимиру Путину перенести столицу России в Иркутск. Соответствующее письмо он направил в общественную приемную кандидата в президенты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Текст письма опубликовали на сайте издания SakhaLife.
«Предлагаю рассмотреть возможность включения в вашу предвыборную программу пункта о переносе столицы России в Иркутск. На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны за счёт приближения к АТР, будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза в новою мощную союзную евразийскую державу», — отметил историк.
Он также подчеркнул, что Иркутск близок к географическому центру России Новосибирску, а также к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на Земле. К тому же столица Приангарья являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии.