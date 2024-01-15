Бывший президент Молдовы о награждении Майи Санду в Румынии 30 тысячами евро: «У нее самая маленькая зарплата в Европе — денежка ей не помешает»"

— Не помню, чтобы были какие-то денежные премии. Не помню, чтобы, помимо зарплаты и пенсии, получал какие-то дополнительные вознаграждения. Но у меня сначала президентская зарплата составляла 14 тысяч леев, потом выросла еще на две тысячи. Моя пенсия нормальная, по сравнению с пенсиями обычных людей, она большая. Так решило государство. Но я получаю не президентскую пенсию, а судьи.