Бывший президент Молдовы о награждении Майи Санду в Румынии 30 тысячами евро: «У нее самая маленькая зарплата в Европе — денежка ей не помешает»"

Президент Молдовы Майя Санду получила в Румынии премию «Тимишоара за европейские ценности», денежная часть премии составила 30000 евро. А нам стало интересно, получали ли раньше наши президенты такие вот денежные премии?
— Не хотелось бы комментировать, отношусь к руководству моей страны с уважением, — ответил нам экс-президент Молдовы Николай Тимофти. — Сами понимаете, что происходит в Молдове… Мы, как руководители государства, всегда находились в центре внимания. Не всегда объективно трактовались и трактуются наши действия.
— А, когда вы были на посту главы государства, получали ли денежные премии за границей?
— Не помню, чтобы были какие-то денежные премии. Не помню, чтобы, помимо зарплаты и пенсии, получал какие-то дополнительные вознаграждения. Но у меня сначала президентская зарплата составляла 14 тысяч леев, потом выросла еще на две тысячи. Моя пенсия нормальная, по сравнению с пенсиями обычных людей, она большая. Так решило государство. Но я получаю не президентскую пенсию, а судьи.
А вы знаете, что у президента Молдовы по сравнению с коллегами самая маленькая зарплата? Нельзя сравнить с зарплатами президентов Румынии, Франции или Германии. Если Майе Санду дали денежную премию, значит, это правильно в этой ситуации. Это нормально. Ей денежки не помешают. Но я доволен тем, что имею…